احتجاجات حاشدة في برلين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتشد عشرات من المتظاهرين ينتمون لجماعة “أوقفوا الانقلاب” في وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، احتجاجا على احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وحسب “رويترز” قال المحتجون الذي جمعوا توقيعات على عريضة إنهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في بريطانيا بعد أن أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في العريضة التي يجمع المحتجون توقيعات عليها “هذا التعليق المحسوب للبرلمان تهديد للديمقراطية في بريطانيا إذ يثير أزمة دستورية في وقت يشهد أزمة وطنية”.

ويعتزم المحتجون تسليم العريضة للسفير البريطاني في ألمانيا.