تركيا تطلب من أمريكا رفع الحواجز التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة رفع الحواجز التجارية بين البلدين خلال محادثات، اليوم السبت، تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

ووضعت واشنطن وأنقرة هدفا طموحا بمضاعفة حجم التجارة بينهما أربعة أمثال ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وذلك رغم ما يلوح في الأفق من عقوبات أمريكية على تركيا بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية من روسيا. وفقا لـ “رويترز”.

وقالت بكجان إنها عبرت خلال لقائها مع نظيرها الأمريكي ويلبور روس عن أن بلادها “تتوقع بصورة واضحة” أن ترفع الولايات المتحدة “حواجز وسياسات محددة تطبقها الإدارة الأمريكية وتشكل عقبة أمام تعزيز التبادل التجاري”.

وأضافت بكجان أنها بحثت زيادة الصادرات التركية في قطاعات الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس. المادة السابقة جنرال إسرائيلي رفيع:حسن نصر الله يعلم كل شي عنا حتى “الحمض النووي” الإسرائيلي المقالة القادمة احتجاجات حاشدة في برلين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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