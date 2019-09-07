شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تضامن بعض أصحاب المطاعم مع الحملة التي انطلقت لمقاطعة اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار إذ وصل سعر الكيلو للعجالي 300 جنيه بينما وصل كيلو الضان 400 جنيه وأوقف أصحاب المطاعم الوجبات الخاصة باللحوم مشيرين إلى أنهم متضررين أيضاً من ارتفاع أسعار اللحوم لأنهم مجبرين على زيادة أسعار الوجبات الشيء الذي يقلل من إقبال الزبائن على المطاعم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تضامناً مع حملة المقاطعة .. عدد من المطاعم تمتنع عن تقديم وجبات اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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