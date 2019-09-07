عبداللطيف هارون يقود الهلال إلى نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوكل نادي الهلال رئاسة بعثة الفريق إلى نيجيريا الأربعاء المقبل لعضو مجلس الإدارة محمد عبد اللطيف هارون.

وسيلعب الهلال أمام أنيمبا النيجيري في الثالث عشر من الشهر الجاري ضمن ذهاب دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض مواجهة الإياب في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

يشار إلى أنّ”الأزرق”، يواصل تدريباته بصورة طبيعية، حيث نفّذ اليوم”السبت” مرانًا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”، وينتظر أنّ يؤدي تجربة ودية أمام هلال كادوقلي غدًا”الأحد”.