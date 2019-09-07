الفيفا يوثّق هاتريك عجب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل لاعب المريخ الدولي رمضان عجب التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن نال ثلاثية تاريخية في مرمى تشاد، وأفرد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم مساحة مقدره للاعب بعد تألقه اللافت في مباراة السودان وتشاد بتسجيله لثلاثية بلاده ليكون بذلك أول لاعب سوداني يسجل هاتريك في تصفيات كأس العالم بحسب موقع الاتحاد الدولي، وأول لاعب يسجل هاتريك للمنتخب في أرض المنافس.

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