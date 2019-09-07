الامين العام للامم المتحدة يهنئ حمدوك بتشكيل الحكومة

هنأ الامين العام للامم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، دكتور عبد الله حمدوك وشعب السودان على اكمال تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية وتعهد بدعم المنظمة للسودان.

ونقل السيد نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان تهنئة السيد أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية وذلك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي الذي انطلق بالخرطوم اليوم وخاطبه السيد رئيس الوزراء حمدوك.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر لثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.

ووفقا نيكولاس هايسوم، تعهد الامين العام بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال مؤكداً أنه “إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، فينبغي علينا أن نتوقع ذات الشئ من الأمم المتحدة”.