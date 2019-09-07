حمدوك يخاطب الاجتماع: الامم المتحدة تتعهد بدعم الحكومة الانتقالية

قال رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك انه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.

وخاطب حمدوك اليوم "السبت" بالخرطوم الاجتماع التنسيقي لوضع خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.

وأضاف نأمل أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنُهج القائمة على الطلب.

وكان الامين العام للامم أنطونيو غوتيريش وجه بعقد الاجتماع للوصول لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في البلاد واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية.

ويتوقع أن يقدم الاجتماع منهجًا منسقًا ومتماسكًا للأمم المتحدة يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع أولويات الحكومة الانتقالية.

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ومن جانبه تعهد، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، نيكولاس هايسوم، بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال.

وأكد "إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة".

ومن جهتها قالت منسقة الأمم المتحدة المتحدة للشئون التنموية والانسانية، "إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان وسنتحلى بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلد."

ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضاً حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد خلال المراحل الحالية والمستقبلية.

وستتم مواءمة المواضيع التي جرى نقاشها خلال الاجتماع مع الإعلان الدستوري وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية رئيس الوزراء، للخروج بخارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة وانخراطها مستقبلاً لضمان نجاح الحكومة الانتقالية.