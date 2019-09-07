90″ مليون دولار “عمُولة” لشقيق البشير ونافذين في صفقة “الفلبينية”

الخليج 365 :

“90” مليون دولار “كومشن” لشقيق البشير ونافذين في صفقة “الفلبينية”

الخرطوم: باج نيوز

كشفت منظمة (زيرو فساد) السودانية أن أحد اشقاء الرئيس المعزول عمر البشير ونافذين في النظام السابق تحصلوا على عمولة “كوميشنات” لتسهيل ارساء عطاء ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته أول أمس “الخميس”، إن شقيق البشير ونافذين آخرين تحصلوا على مبلغ “90” مليون دولار كعمولة للمساعدة في ارساء عقد تشغيل ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية، وأكدت المنظمة بداية التحقيق من الأمر من قبل الجهات العدلية تمهيداً لجمع المعلومات اللازمة للتحري مع المتورطين في قضية عقد الشركة الفلبينية.

وفي ابريل الماضي أصدر المجلس العسكري الانتقالي حينها قراراً بتجميد عقد تشغيل الشركة الفلبينية للميناء الجنوبي، وأصدرت وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق حول العقد ودراسة آثاره وأوصت اللجنة في تقريرها بفسخ العقد وإجراء تحقيق فيه، ما دعا المجلس العسكري لإصدار قرار في اغسطس الماضي بإلغاء العقد ودفع نسبة “52%” من قيمة العقد للشركة وجدولة المتبقي.

وكان قد وقعت “الموانئ البحرية” في يناير الماضي، اتّفاقاً مع شركة فلبينية للخدمات الدولية لمحطات الحاويات لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات لعشرين سنة مُقابل (530) مليون يورو، تَسَلّمت منها نحو (410) ملايين يورو.