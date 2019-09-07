البنك الزراعي يتعهد بتمويل “166” ألف فدان مرْوي بالنيل الأبيض

الخليج 365 : كشفت ولاية النيل الأبيض عن تعهد البنك الزراعي بتمويل زراعة (166) ألف فدان بالقطاع المروي في العروة الصيفية بالولاية، في وقت أعلنت فيه عن زراعة أكثر من مليوني فدان ذرة ومليون و(320) ألف فدان من السمسم و(7) آلاف فدان قطن خلال الموسم الحالي.

وقال الهادي عجيب وزير الإنتاج والموارد، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المحاصيل الزراعية وصلت مرحلة التأسيس، مشيراً إلى وصول حصة مقدرة من الجازولين للقطاع المروي والطلمبات للإيفاء بالعمليات الفلاحية. ولفت عجيب إلى التزام أكثر من (13) شركة بتوفير المدخلات الزراعية للقطاعات الثلاثة (المروي والمطري والتقليدي)، مضيفاً أن عمليات المكافحة للآفات بدأت عبر الطيران بالتنسيق مع الحكومة المركزية المادة السابقة الجيش الحر في الصومال يتبنى تفجيرات بربرة ويتوعد عيال زايد المقالة القادمة “1000” دولار لكل لاعب في الهلال بأمر الكاردينال

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