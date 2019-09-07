جنوب السودان تشكل لجنة لمتابعة التفاوض بين الخرطوم والحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت سلطات دولة جنوب السودان، تشكيل لجنة حكومية، لتولي ملف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الموجودة بالعاصمة جوبا، في إطار مبادرة الرئيس سلفاكير ميارديت؛ لتحقيق السلام في السودان.

وقال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي للرئيس، للأناضول، الجمعة، “لقد قام الرئيس سلفاكير بتشكيل لجنة خماسية برئاسة توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية، ينوب عنه مييك ايي الوزير بمكتب الرئيس، وعضوية كل من وزير الكهرباء ضيو مطوك، ومسؤول الشؤون الإنسانية مناسا لومولي، ومدير جهاز الأمن الوطني أكول كور”.

وأشار ويك أتينج، أن لجنة التفاوض التي تم تشكيلها مساء الخميس، ستزور الخرطوم، الجمعة، لإطلاع حكومتها على الجهود التي توصل إليها الرئيس سلفاكير، مع فصائل الجبهة الثورية السودانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتضم الجبهة الثورية السودانية 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة” التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.

وأوضح ويك أتينج أن “اللجنة ستقوم أيضا بتسليم خطاب يدعو الحكومة السودانية لإرسال وفدها المفاوض إلى جوبا، للجلوس مع قادة الحركات المسلحة المتواجدة حاليا في عاصمة جنوب السودان”.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم سلفاكير بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

والأربعاء الماضي، اختتم سلفاكير اجتماعات مع الجبهة الثورية السودانية، بعد إعلانها التوحد تحت قيادة جديدة بجوبا، تمهيدا لانطلاقة المفاوضات المباشرة مع الحكومة الجديدة في السودان.

والخميس، اعتمد المجلس السيادي في السودان، تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل البشير من الرئاسة، في أبريل/ نيسان الماضي.