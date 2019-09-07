بالفيديو:عقد الجلاد بأولاد المدارس تدعم ترشيح الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والاعلام

احتفى عدد كبير من الصحفيين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بتولي الصحفي الكبير فيصل محمد صالح حقيبة وزارة الثقافة والاعلام حيث أشار البعض الى تاريخه الصحفي بجانب عرض اجزاء من سيرته الذاتية التي تكشف عن كفاءته للمنصب الاعلامي.

وفي السياق كشف اخرون علاقته الكبيرة بالحقل الابداعي ومساهماته في مسيرة الفن السوداني موضحين بانه كان عازف ماهر على الة العود بجانب كتاباته الشعرية وابرزها رفد فرقة عقد الجلاد باحدى اغنياتها المشهورة وهي اغنية (اولاد المدارس) بجانب تغني الفنان الكبير الراحل مصطفى سيد احمد باحدى نصوصه الشعرية متمثلة في اغنية (الرجال العصافير).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)