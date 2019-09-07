اتفاق على أن يكون الحوار حول السلام بروح الشراكة

عقدت لجنة إعداد التصور الهيكلى لمفوضية السلام التى كونها مجلس السيادة الانتقالي، أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، يوم السبت، تحت إشراف عدد من أعضاء مجلس السيادة، واتفقت ألا يكون المتحاورون فريقين وإنما فريق واحد وشركاء.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. صديق تاور، في تصريحات صحفية، إن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام في جامعة بحري، وبعض المراكز الأخرى، مضيفاً أن اللجنة تتكون من (١٠) أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام.

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وأوضح تاور بحسب الشروق -أن اللجنة تداولت في اجتماعها يوم السبت، حول أهداف مفوضية السلام والآليات المنوط بها تحقيق السلام، بالإضافة للمفاهيم المرتبطة بعملية التغيير الذي أحدثته الثورة في مفهوم السلام، مشيراً إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبنياً على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين إنما شركاء في الوطن وشركاء في التغيير وشركاء في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وتوقع تاور أن تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين وتبدأ التواصل مع الشركاء في الكفاح المسلح لاطلاعهم على هذه الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية قبل أن يصدر رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري بتشكيلها، مشيراً إلى أن تشكيل المفوضية سيمثل الخطوة الأولى في الشروع في عملية تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كل أبناء السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)