الجيش الوطني الليبي ينصب كمائن لميليشا الوفاق في طرابلس

أكد الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة قامت بنصب عدّة كمائن مُحكمة للإطاحة لميليشيات حكومة الوفاق في محاور العاصمة طرابلس.

وأوضح الإعلام الحربي في بيان، نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، أن "قوات الجيش قامت بتدمير آليات تابعة لميليشيا الوفاق وغنمت أسلحتهم، كما قامت بأسر عدد من أفرادهم".

وكان قائد اللواء التاسع مشاة التابع للجيش الليبي العميد عبدالوهاب المقري، قال في تصريحات صحافية اليوم، إن "معركة طوفان الكرامة هي معركة الجيش المؤمن بالنصر"، مشدداً على أن اللواء التاسع مشاة لن يتراجع عن الأهداف التي يسيطر عليها، مضيفاً "الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر سينتصر ونحن جزء من الجيش".