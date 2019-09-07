اقتصادي تونسي: إتمام الانتخابات واستقرار المشهد السياسي يجذب الاستثمارات الأجنبية

قال رضا الشكندلي، المحلل الاقتصادي التونسي، إن قيمة الدينار التونسي تحسنت خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى تحسن العائدات السياحية وتحسن معدلات تحويلات العاملين بالخارج وهيكلة المدخرات.

وأضاف الشنكدلي، في لقاء له في قناة الغد، أن إرتفاع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي آني، يدعونا للتفاؤل في أن يبقى هذا التصاعد مستمرا في المرحلة القادمة، موضحًا أن الانعكاس السياحي على النمو الاقتصادي ليس إيجابي نظرًا لهشاشة القطاع السياحي بتونس.

وأشار المحلل الاقتصادي التونسي، إلى أنه ليس هناك رؤية سياسية واضحة ينتج عنها استقرار الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات الأجنبية يدعم إتمام الانتخابات واستقرار المشهد السياسي.

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يذكر أن سعر صرف الدينار مقابل اليورو شهد اتجاها تصاعديا منذ شهر مارس الماضي في تونس. وقال تقرير للبنك المركزي التونسي إن سعر الدينار ارتفع بنحو 10% في الأشهر الست الأخيرة أمام اليورو، فيما ارتفع سعر الدينار بنسبة 7% أمام الدولار الأمريكي.

وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى تحسن معدلات السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المحلية ، وكذلك التطور الايجابي للاقتصاد التونسي.