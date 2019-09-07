جونسون: لن أتوسل للاتحاد الأوروبي لتمديد موعد "البريكست"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، في رسالة إلى نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، مؤكدًا أنه لن يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وقال جونسون في رسالته التي نشرتها صحف بريطانية، إن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أمر لن أفعله أبدًا".

جاء ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس اللوردات البريطاني لقانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكستط دون التوصل لاتفاق، الأمر الذي قد يدفع بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبمجرد موافقة الملكة على القانون والمقررة، الاثنين، سيكون لدى جونسون مطلب قانوني لطلب التمديد في حالة عدم وجود صفقة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، وفقاً لشبكة "CNN".

وكان جونسون، قال خلال خطاب له في يوركشاير، الخميس، إنه "يفضل الموت في حفرة بدلًا من طلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وذكرت صحيفة التليغراف، أن جونسون كتب إلى أعضاء حزب المحافظين يوم الجمعة، قائلًا: "لقد أصدروا للتو قانونًا يُجبرني على التوسل إلى بروكسل لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا شيء لن أفعله أبدًا".