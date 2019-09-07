كباشي: وفد حكومي لبحث السلام مع الحركات بجوبا

أعلن عضو مجلس السيادة في السودان، شمس الدين كباشي، اليوم “السبت”، عزم الحكومة الانتقالية، ارسال وفد لبحث السلام مع الحركات المسلحة بعد غدٍ الإثنين.
وتشمل الجولة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية شمال – فصيل عبد العزيز الحلو.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان تسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية دولة جنوب السودان، سلمها له مبعوث الرئيس سلفاكير الشخصى السيد توت قلواك تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة.
من جانبه أكد المبعوث الشخصى للرئيس سلفاكير ان حكومة جنوب السودان أكمل الاستعدادات والترتيبات لانجاح المفاوضات.
مضيفا أن استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان، وقال “أن شعب السودان وجنوب السودان شعب واحد فى دولتين”.
وتعهد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بإطلاق مشاورات مع الحركات المسلحة وصولاً إلى السلام الشامل والعادل.
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