قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، السبت خلال زيارة باريس إن الولايات المتحدة غير مندهشة من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزية متقدمة من أجل إنتاج يورانيوم مخصب، لأنها "انتهكت الاتفاقيات النووية منذ سنوات عديدة".
وقال إسبر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية، فلورانس بارلى، رداً على سؤال بشأن بدء إيران تشغيل 20 جهازا "لا يدهشني" هذا الإجراء من جانب طهران، ولم يكن مفاجأة لنا.
وأكدت باربي أنه لا يوجد تعارض بين المبادرتين إنما "تنسيق جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: استئناف إيران تخصيب "اليورانيوم" ليس مفاجأة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.