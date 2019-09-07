أمريكا: استئناف إيران تخصيب "اليورانيوم" ليس مفاجأة لنا

قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، السبت خلال زيارة باريس إن الولايات المتحدة غير مندهشة من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزية متقدمة من أجل إنتاج يورانيوم مخصب، لأنها "انتهكت الاتفاقيات النووية منذ سنوات عديدة".

وقال إسبر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية، فلورانس بارلى، رداً على سؤال بشأن بدء إيران تشغيل 20 جهازا "لا يدهشني" هذا الإجراء من جانب طهران، ولم يكن مفاجأة لنا.

ومن جانبها، قالت بارلي إن فرنسا بعد هذا الإعلان "لا تستطيع أكثر من التأكيد على هدفنا الذي يقوم على احترام إيران الاتفاق المبرم في فيينا" خلال 2015.، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويلزم الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى سدة الحكم، إيران بالتخلي عن الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في امتلاكها قنبلة نووية مقابل قيام باقي الموقعين على الاتفاق برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وانتقل التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى مضيق هرمز، حيث تدافع واشنطن عن إطلاق عملية عسكرية من أجل منع السلطات الإيرانية من توقيف حاملات نفط وسفن أخرى في هذه المنطقة.

وتدافع فرنسا التي تتطلع لإقامة حوار بين الطرفين عن إرسال بعثة بحرية أوروبية للمراقبة من أجل ضمان "وجود ردعي" في هذا المضيق.

وأكدت باربي أنه لا يوجد تعارض بين المبادرتين إنما "تنسيق جيد".