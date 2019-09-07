كيف تتنبأ بالاكتئاب قبل حدوثه

"خلال عامين، ستصاب بالاكتئاب الشديد إذا لم تفعل ذلك"

كان هذا بيانًا حقيقيًا قلته لشخص ما قبل عامين. لم يفعل الشخص ما اخبرته للقيام به، وهو الآن يعاني من الاكتئاب الشديد.

نعم لقد تنبأت بالاكتئاب قبل عامين من حدوثه ويمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه.

ينظر العديد من علماء النفس في هذه الأيام إلى الاكتئاب نوع من الجنون. عندما يصاب الشخص بالاكتئاب، يعاملونه كما لو كانوا أشخاصًا مجانين.

لهذا السبب سيحاول كل عالم نفسي تقريبًا إزالة الاكتئاب نفسه بدلًا من إعطائك أي حل حقيقي لمشاكل الحياة التي تسببت في الاكتئاب.

على الرغم من أن الطبيب النفسي لن يقول ذلك بشكل مباشر، إلا أنه سيشير ضمنًا بشكل غير مباشر إلى أنك مريض وأنك تحتاج إلى دواء.

الشيء الوحيد الذي لا يفهمه الكثير من الناس هو أن الاكتئاب استجابة طبيعية لأحداث معينة في الحياة. علي سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تكون ممثلًا مشهورًا، وانتهى الأمر بكونك صرافًا، من المحتمل أنك ستصاب بالاكتئاب.

لا يعني كونك صرافًا عملًا سيئًا، ولكن أهدافك النفسية تتطلب منك أن تكون مشهورًا ومعترفًا بك لتكون سعيدًا.

ما هي الأهداف اللاشعورية وكيف تؤثر على حياتك؟

الآن عندما تستجيب بتجاهل أحلامك والتحرك في مسار يتعارض مع احتياجاتك الأساسية، فسيستجيب عقلك دائمًا بالاكتئاب. الاكتئاب في مثل هذه الحالة هو تذكرة من عقلك بأنك تسير في الاتجاه الخاطئ. أنت لست مريضا، لديك فقط حلم مهم جدا. ولكنك لا تفعل شيئا حيال ذلك.

هل يمكن التنبؤ بالاكتئاب قبل حدوثه؟

بالطبع بكل تأكيد. اولا، تحتاج إلى فهم الشخص الذي تشعر بالقلق إزاءه بشكل جيد للغاية. وعندما أقول فهم الشخص فأنا أشير إلى معرفة احتياجاتهم غير الملباة.. الاحتياجات النفسية والأهداف المهمة وأحلام الحياة.

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بمجرد أن تعرف تلك الأشياء عن شخص ما، فأنت بحاجة فقط إلى معرفة ما إذا كان يتحرك في اتجاه يمكن أن يساعده حقًا في الوصول إلى أهدافه أم لا.

إذا لم يكن الشخص يتحرك في الاتجاه الصحيح، فسيحدث الاكتئاب بمجرد أن يشعر بأن الوقت ينفد.

إذا أراد الشخص أن يكون ممثلًا لكنه يعتقد أن الممثل يجب أن يكون معروفًا قبل سن 35 عامًا من أجل الحصول على مهنة جيدة، فإن هذا الشخص سيصاب باكتئاب شديد في سن الخامسة والثلاثين.

ولكن السؤال المثير للاهتمام هنا هو: لماذا أصيب هذا الشخص بالاكتئاب في سن 35 وليس 45؟

الجواب يكمن في معتقدات ذلك الشخص.

إذا كان هذا الشخص يعتقد أن لديه وقت حتى سن 45 ليصبح مشهورا، فمن المحتمل أن الاكتئاب لن يزوره قبل سن 45.

في مثل هذه الحالة، بعمر 43 عامًا، قد يبدأ الشخص بالاكتئاب الشديد إذا كان يعتقد أنه لا يوجد أمل في أن يصبح مشهورًا. وهذا سبب آخر يجعل الناس يصابون بالاكتئاب مع تقدمهم في السن.

مع تقدم الناس في العمر يدرك الكثير منهم أن أحلامهم المهمة لا تتحقق، وبالتالي يصابون بالاكتئاب.

هل تستمع لاحتياجاتك؟

إن الحل النهائي لإنهاء الاكتئاب هو تزويد نفسك بالأمل في أنه لا يزال بإمكانك تحقيق أهدافك المهمة وتلبية احتياجاتك الهامة. افعل أي شيء آخر وستبقى مكتئبًا طوال فترة إقامتك.

سيحاول الناس أن تجعلك تعتقد أنك مجنون. سيحاولون إقناعك بأن عقلك لا يعمل بشكل جيد. في حين أن عقلك في الحقيقة يشكو إليك فقط، ويستخدم الاكتئاب، لأنك لا تعطيه ما يريده حقًا.

هذا هو الاكتئاب. كل شيء آخر قيل لك هو هراء.