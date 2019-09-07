روبرتسون: الهزيمة أمام روسيا أكثر النتائج المحبطة بمسيرتي

وصف أندي روبرتسون قائد اسكتلندا الهزيمة 2-1 أمام روسيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس الجمعة، بأنها واحدة من أكثر النتائج المحبطة في مسيرته.

وقال مدافع ليفربول إن اسكتلندا بدت خائفة بعد التقدم في النتيجة بملعبها هامبدن بارك ثم استقبلت هدفا في كل شوط.

وتحتل اسكتلندا المركز الرابع بالمجموعة التاسعة بفارق تسع نقاط خلف بلجيكا المتصدرة قبل مواجهتهما في جلاسجو بعد غد الإثنين، وبفارق ست نقاط عن روسيا ونقطة واحدة عن قازاخستان.

وقال روبرتسون للصحفيين: "إنها واحدة من أكثر الهزائم إحباطًا في مسيرتي لأنها وضعتنا في خطر.. كانت أمامنا فرصة للتساوي معهم في الرصيد وكان هذا سيفتح الصراع بالمجموعة".

وهذه أول هزيمة لاسكتلندا على أرضها في لقاء رسمي منذ الخسارة 3-2 أمام ألمانيا قبل أربع سنوات.

وتابع الظهير الأيسر (25 عاما): "ما يقلقنا أننا أصبحنا أكثر بعدا عن روسيا في جدول الترتيب.. بدأنا جيدا وسجلنا هدفا لكن بدا أن الهدف أشعرنا بالخوف".

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وأردف: "لم أشاهد موقفا كهذا من قبل ونحتاج لتغيير لأن التقدم في النتيجة يجب أن يكون أمرًا إيجابيا وليس سلبيا.. أنا منزعج من كل شيء ومن أدائي ومن مستوى بقية اللاعبين".

وأوضح: "كنا نؤمن بأننا يمكننا التفوق عليهم ولكن الآن يتقدمون علينا بست نقاط".

وواصل: "سيكون من الصعب التعافي وتقليص الفجوة لكن سنحاول ولسوء الحظ سنواجه بلجيكا على أرضنا ولا خيار آخر سوى تحقيق نتيجة جيدة وإذا حدث هذا سنحتفظ بفرص في التأهل".

وسيكون أقصى آمال اسكتلندا في التأهل لبطولة أوروبا عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

وقال روبرتسون إنه يتفهم قلة عدد الجماهير في مدرجات هامبدن بارك لانشغال كثير من المشجعين بمنافسات الرجبي أمس الجمعة.