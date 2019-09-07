تيتي مندهش من مستوى نيمار أمام كولومبيا

امتدح ليوناردو باتشي "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل مستوى لاعبه نيمار دا سيلفا خلال مواجهة كولومبيا الودية، بعد عودته مؤخرا من إصابة قوية حرمته من المشاركة في كوبا أمريكا 2019.

وسجل نيمار هدفا في تعادل "السامبا" بنتيجة 2-2 مع منتخب كولومبيا، في لقاء جمع بينهما فجر يوم السبت.

وبعد أكثر من 3 أشهر من مغادرته الملعب مصابا في مباراة ودية قبل بطولة كوبا أمريكا، عاد نيمار إلى منتخب البرازيل، وأثبت أنه عنصر حاسم من خلال المساهمة في تسجيل هدف والتوقيع على الثاني.

واندهش تيتي نفسه من أداء نيمار بعدما كان يفكر في استبداله خلال الشوط الثاني خوفا من تعرضه لأي إصابة جديدة.

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وفي هذا الصدد، قال المدرب: "في الشوط الثاني قلت لمساعديي سوف أخرج نيمار من أجل الحفاظ عليه، لكني رأيت أن مستواه البدني ليس فقط جيدا وقويا ومنسقا، إنما آخذ في الازدياد، وعندما اقتربنا من نهاية المباراة، كان أفضل وفاق توقعاتي".

وعقب تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، هرول نيمار نحو المدرب وقام باحتضانه.

ومن جانبه، أشاد دانييل ألفيش، المنتقل مؤخرا إلى ساو باولو بعدما لعب سابقا بصفوف أندية كبيرة مثل برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، أيضا بأداء نيمار خلال الودية، مؤكد أن اللعب معه دائما ما كان مصدر "بهجة".

وأتم: "نيمار يقدم الأفضل للمنتخب، ويكن له الجمهور حبا كبيرا، عندما يتمتع بالتركيز يقدم أداء راقيا للغاية".