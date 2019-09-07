نادال يرفض مصطلح الفرصة الأخيرة قبل نهائي أمريكا المفتوحة

استبعد الإسباني رافاييل نادال أن يكون نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، الذي تأهل إليه عقب الفوز على الإيطالي ماتيو بيرينتيني، هو "آخر فرصة" له للتتويج بلقب مهم في مسيرته.
وعقب انتهاء المباراة التي حسمها لصالحه بنتيجة 7-6 (8-6) و6-4 و6-1، قال نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين: "لا أفكر في أنها قد تكون نهاية مسيرتي أو فرصتي الأخيرة".
وأضاف: "يجب أن أفكر في أنها فرصة لإضافة لقب جديد من بطولة أمريكا المفتوحة، وهذا أمر ثمين.. لطالما أكدت أنني من النوع الذي يفكر في الأمور التي تحدث في اللحظة".
وأكد المرشح الثاني للقب أن تركيزه منصب حاليا على مباراة النهائي التي سيصارع فيها على اللقب أمام الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس عالميا.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ"نهائي جراند سلام أمام لاعب معقد للغاية ولعب بشكل جيد جدا، لذلك أدرك أنه سيتعين عليَّ اللعب بأفضل مستوى عندي".
كما أكد الإسباني، البالغ من العمر 33 عاما، أنه يرى نفسه "في حالة تسمح له بالاستمتاع بالتنس"، مضيفا: "سعيد للغاية وممتن لكل من يساعدني".
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