المنتخب الإماراتي يرفع درجة الاستعدادات لمواجهة ماليزيا

رفع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم درجات الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الماليزي باستاد بوكيت جليل في العاصمة كوالالمبور، في أولى مواجهات "الأبيض" بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويخوض "الأبيض" المباراة لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

ويكمل المنتخب الإماراتي تحضيراته للمباراة حين يؤدي مرانه الأساسي الإثنين على استاد بوكيت جليل.

وكان منتخب الإمارات قد أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي باستاد "شاه علم" تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة 25 لاعبا.

وتجلت خلال التدريبات الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون وجاهزيتهم الكاملة للمباراة الأولى.

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وكان المنتخب الماليزي استهل مشواره في التصفيات بالفوز خارج أرضه على نظيره إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادلت تايلند مع فيتنام سلبيا.

وعقد الجهاز الإداري لمنتخب الإمارات متمثلا في حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة ومشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، اجتماعا مع اللاعبين تم خلاله تأكيد ضرورة التحضير المثالي للمباراة وزيادة التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس.

كما قام الجهاز الفني بعقد محاضرات فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب الماليزي وأسلوب لعبه في مباراة إندونيسيا الماضية، بالإضافة إلى عقد جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين.

من جهته بدأ الاتحاد الماليزي في طرح تذاكر المباراة إلكترونيا عبر موقعه الرسمي، فمن المنتظر أن تتوافد الجماهير الماليزية على الملعب بكثافة، خاصة بعد الفوز على إندونيسيا في جاكرتا، علما بأن سعة مدرجات الملعب تستقبل نحو 87 ألف متفرج.