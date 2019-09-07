بيكيه يعترف بخداع فالفيردي

اعترف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني بأنه خدع مدربه إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضي من أجل مشروعه الخاص بلعبة التنس.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بسبب التنس أكرس حياتي من أجل التفاني لهذه الرياضة".

وأضاف "في بداية الموسم الماضي أخبرت فالفيردي أنني سأتغيب عن التدريبات ليوم واحد لكنني سأعود وسنفوز على إشبيلية في كأس السوبر الإسباني".

وتابع "وافق فالفيردي لكنني لم أخبره أنني ذاهب للولايات المتحدة لإقناعهم بمشروعي الخاص بالتنس".

وواصل "عندما عدت لعبت وسجلت هدف الفوز أمام إشبيلية".

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وأتم "ألعب وأمارس تدريبا يوميا لكن عندما يكون لديّ إجازة لمدة يومين أو ثلاثة كما هو الآن، أقوم برحلة إلى نيويورك من أجل مشروع للتنس هناك".

وحضر بيكيه يوم الجمعة مباراة نصف نهائي فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بين الإسباني رافائيل نادال والإيطالي ماتيو بريتيني.

ويرتبط بيكيه (32 عاما) بعقد مع برشلونة حتى صيف عام 2022، وتوج مع النادي الكتالوني بـ29 لقبا مختلفا، محليا وقاريا.

وشارك المدافع الإسباني في 52 مع برشلونة بكل البطولات خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.