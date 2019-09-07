لجنة إعداد تصور هيكل مفوضية السلام بالسودان تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام - التي كونها مجلس السيادة الانتقالي في السودان - أول اجتماع لها في القصر الجمهوري اليوم السبت تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا والدكتور صديق تاور ومحمد الحسن التعايشي؛ تمهيدا لإصدار مجلس السيادة المرسوم الخاص بتشكيل المفوضية.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور - في تصريحات صحفية عقب الاجتماع - أن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام، من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام في جامعة بحري (بالخرطوم بحري)، وبعض المراكز الأخرى، لافتا إلى أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء من الخبراء، والمشتغلين بقضايا السلام.

وأضاف أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها اليوم، أهداف مفوضية السلام، والآليات المنوط بها تحقيقه، بالإضافة للمفاهيم المرتبطة بعملية التغيير الذي أحدثته الثورة في مفهوم السلام.

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وأشار تاور إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبنيا على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين، إنما شركاء في الوطن، وفي التغيير وفي تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وتوقع أن تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين، لتبدأ التواصل مع "الشركاء في الكفاح المسلح"، لإطلاعهم على هذه الخطوة، والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية، قبل أن يُصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المرسوم الدستوري بتشكيلها.

ولفت تاور إلى أن تشكيل المفوضية سيمثل الخطوة الأولى، في الشروع في عملية تحقيق السلام، الذي يتطلع إليه كل أبناء السودان.