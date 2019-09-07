مؤتمر نواكشوط "الضاد في إفريقيا" يوصي بدعم اللغة العربية

أوصى مؤتمر "الضاد في إفريقيا" - في ختام أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط - بضرورة دعم اللغة العربية في القارة السمراء.
وحث المؤتمر - الذي نظم برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - على مواصلة اللقاءات الهادفة إلى نشر اللغة العربية، وتعزيز مكانتها في دول القارة الإفريقية، وتقديم الدعم والمؤازرة للراغبين في تعليم أبنائهم.
كما أوصى المؤتمر بتخصيص يوم الرابع من سبتمبر يومًا وطنيًا للغة العربية في موريتانيا.
وشهد الحفل الختامي توزيع شهادات تقدير للمشاركين من طرف اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتور البكاي عبد المالك تقديرا لبحوثهم التي كانت محور نقاشات طيلة أيام المؤتمر.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني السيد الداه ولد سيدي أعمر أن التمكين للغة العربية وعلومها يحتل الصدارة في أولويات عمل الحكومة الموريتانية، متعهدا بدعم الحكومة الموريتانية لكل الجهود الهادفة إلى نشر اللغة العربية في الدول الإفريقية المهتمة بإدراجها في برامجها التعليمية عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي لمجامع اللغة الساعية إلى تحقيق ذلك، خاصة مجمع اللسان العربي في موريتانيا.
بدوره، أعرب رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا الأستاذ الخليل النحوي عن سعادته باكتشاف قامات لم تكن تحت الأضواء في دول إفريقية شقيقة وصديقة تعمل بجد ومثابرة في الخفاء لتعليم اللغة العربية ونشر علومها.
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