مدير مكتب الرئيس المخلوع بالقيادة العامة يمثل كشاهد دفاع أمام المحكمة

كشف مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء ياسر بشير عن تسليمه نحو “17.250” مليون يورو لمؤسسات حكومية وخاصة، وقدّم للمحكمة إيصالات استلام المبالغ من الجهات المستفيدة كمستندات دفاع عن المتهم البشير والذي يحاكم تحت طائلة المواد (5/9) من قانون التعامل بالنقد، لسنة 1981، والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمواد (2/7) من قانون الطوارئ وأمر الطوارئ رقم (3/6) لسنة 2019.

وقال شاهد الدفاع الأول عند مثوله أمام قاضي الاستئناف المكلف بالمحكمة الخاصة بالرئيس المخلوع في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد تدريب القضاة بالخرطوم، انه يعمل محاسباً بجامعة افريقيا وتسلم دعماً من رئاسة الجمهورية لدعم التعليم الالكتروني بالجامعة ومشاريع زراعية خاصة بالجامعة، وأشار إلى استلامه نحو “4” ملايين يورو وأودعها في حساب الجامعة ببنك أم درمان الوطني وبنك الشمال، لافتا إلى تسلم المبالغ من رئاسة الجمهورية تم بواسطة مدير الجامعة او كمال عبيد الأمين العام للجامعة.

وفي السياق افاد اللواء ياسر بشير مدير مكتب الرئيس بالقيادة العامة،بحسب ما نقلته صحيفة اليوم التالي – ان الرئيس يسلمه أموالاً بصورة شخصية لتوزيعها على المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث سلّم السلاح الطبي “2” مليون يورو، ومستشفى علياء الطبي مبلغ “2ʼ250″ مليون يورو، و”4” ملايين يورو لجامعة أفريقيا، إضافة إلى مبلغ “5” ملايين يورو سلمها لقوات الدعم السريع، و”2″ مليون يورو سلمها لوزارة الدفاع لمطار سكر كنانة، و”2″ مليون يورو للتصنيع الحربي.

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وقدم الشاهد للمحكمة ايصالات بكل المبالغ التي قام بتسليمها للجهات المستفيدة من الأموال.

والتمست هيئة الاتهام استبعاد شهادة مدير مكتب الرئيس لأن افادته رسمية، ورأت المحكمة أنه لابد من سماع إفادته.

والتمست هيئة الدفاع في طلب قدمته للمحكمة ان تأخذ في الاعتبار أن مادة الاتهام في قانون الطوارئ تم الغائها بواسطة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في وقت سابق.

وكان المتهم البشير أقر عند استجوابه في الجلسة السابقة باستلام مبلغ “25” مليون يورو أرسلها إليه الأمير محمد بن سلمان بصورة خاصة، وبطائرة خاصة، واستلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، وأن الأمير رفض الكشف عن هويته لذلك لم يودع المبلغ في بنك السودان أو وزارة المالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)