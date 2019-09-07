التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة شكت إنعام عبدالقادر ربة منزل من ارتفاع أسعار الحليب بشكل خرافي دون مقدمات قائلة ليس من المعقول أن يقفز رطل الحليب إلى 25 ج في بلد غني بالثروة الحيوانية لافتة بحسب صحيفة السوداني – إلى أنها دعت نساء الحي إلى تأييد حملة المقاطعة التي انطلقت منذ الأمس قائلة (ما ضروري نشرب حليب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ربات المنازل يؤيدن حملة مقاطعة الحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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