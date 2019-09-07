“حميدتي” إلى جوبا للقاء قادة الحركات بدعوة من سلفاكير

أكد سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، دعمه للجبهة الثورية السودانية بقيادة الهادي إدريس، وعبر سلفا لدى اجتماعه مع قيادات الجبهة الثورية في العاصمة بجوبا، عن شكره للحركات المسلحة السودانية التي لبت النداء وتوحدت تحت قيادة واحدة باسم الجبهة الثورية السودانية.
وقال كير إنه سيرسل دعوة رسمية إلى المجلس السيادي في السودان، لزيارة جوبا بغرض عقد اجتماعات مشتركة مع الجبهة الثورية للوصول إلى تفاهمات بين الحركات المعارضة والحكومة السودانية.
في الأثناء وبحسب صحيفة اليوم التالي – يبدأ المجلس السيادي لقاءات مباشرة لأول مرة مع قادة الحركات المسلحة في جوبا، ووفقاً لمصادر مطلعة يترأس عضو المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي” الوفد, وتبدأ الاجتماعات الأسبوع المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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