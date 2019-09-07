“الشعبي” يدعو الحكومة الجديدة لاستدراك أخطاء الحكومات السابقة

أكد أبو بكر عبد الرازق، القيادي بالمؤتمر الشعبي، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية جمع الصف الوطني وتحقيق التوافق والإجماع بين كل مكونات المجتمع لتحقيق الاستقرار الشامل.

وقال أبو بكر عبد الرازق، في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن هنالك أولويات وطنية عاجلة يجب تحقيقها أبرزها السلام والحريات، المساواة والعدالة بين الجميع دون تمييز، وذلك تحقيقاً للرضا العام، مشدداً على أهمية عدم إقصاء أو استثناء أي أحد لتفادي حدوث الفتنة والعداوة وعدم الاستقرار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وتتطلب الوحدة والتكاتف. ودعا عبد الرازق الحكومة الجديدة لاستدراك الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومات الماضية والاستفادة منها في معرفة أوجه القصور والخلل ومعالجتها بصورة صحيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)