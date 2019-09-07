شركة توزيع الكهرباء: لا دخل للمهندسين والفنيين بالقطوعات

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة Advertisements ارجعت شركة توزيع الكهرباء القطوعات المبرمجة للكهرباء التي تشهدها البلاد لظروف فنية, مبرئة المهندسين والفنيين والعمال من اية علاقة بالقطوعات. وذكر مدير الشركة ابراهيم محمد حامد ان ما يتم تداوله في الوسائط بان السبب في قطوعات الكهرباء العاملون بالشركة ليس له اصل من الصحة وذلك بحسب ما اوردته صحيفة الانتباهة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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