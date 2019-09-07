  إغلاق الطريق القومي (18) ساعة  قرب الفاو

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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لقى شخص حتفه واصيب آخرون في حادث مروع بـ “الفاو” أمس الأول.
وشنّ اتحاد اصحاب البصات السفرية هجوماً عنيفاً على شرطة الولاية والمرور السريع بعد اغلاق الطريق القومي في الفاو لاكثر من “18” ساعة وتعليق حركة المرور. إثر الحادث الذيوقع بين شاحنة وتراكتور زراعي ادى لوفاة سائق التراكتور واصابة اربعة آخرين منها حالات خطيرة.
وطالبت غرفة البصات بحسب صحيفة الانتباهة والي القضارف بمحاسبة الشرطة لفشلها في إجلاء مصابي الحادث وفتح الطريق, مما ادى الى نفوق المئات من مواشي الصادر وتلف بعض البضائع جراء اغلاق الطريق بعد هطول الامطار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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