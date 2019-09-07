علي عثمان عاد إلى “كوبر” موفور الصحة

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 319 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن النائب الأول الأسبق للرئيس “البشير” علي عثمان محمد طه تعافى من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.. طه كان قد نقل من سجن كوبر إلى المستشفى.. وعاد لاحقاً إلى السجن موفور الصحة.. علي عثمان كان قد خضع إلى فحوصات في الدم، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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