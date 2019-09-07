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رجل يبلغ عن نشاط زوجته بممارسة أعمال الدجل والشعوذة

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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رجل يبلغ عن نشاط زوجته بممارسة أعمال الدجل والشعوذة

تقدم رجل ببلاغ يتهم فيه زوجته بممارسة الدجل والشعوذة داخل منزله بمنطقة الحاج يوسف ، حيث كان من المنتظر أن تستمع محكمة الحاج يوسف لأقوال بقية شهود الدفاع ، بيد أنه لظروف خاصة بالمحكمة أرجات الجلسة ، وحددت المحكمة جلسة لاحقاً لسرد الشهود لإفاداتهم .

وبحسب قضية الاتهام ، فان الشاكي وهو زوج المتهمة ، تقدم بتدوين بلاغ بمخفر الشرطة ، حيث أفاد في مضمون بلاغه بأن زوجته تمارس أعمال الدجل والشعوذة داخل منزله مستغلة فترة غيابه من المنزل .

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على ضوء ذلك تمت مداهمة المنزل وتم ضبط السيدة أثناء ممارستها نشاط الدجل والشعوذة ، عليه تم توقيف المتهمة أثناء ممارستها الدجل والشعوذة وتم إقتيادها الى قسم شرطة النظام العام ، ودونت في مواجهتها بلاغاص تحت نص المادة (22) من القانون الجنائي المتعلق بالدجل والشعوذة بحسب صحيفة المجهر .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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