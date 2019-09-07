نسرين هندي: (ما ح نموت لو ما أكلنا لحمة)

اعلنت المطربة نسرين هندي عن دعمها لحملة مقاطعة اللحوم التي اطلقها نشطاء, مؤكدة مقاطعتها للحوم طوال ايام الحملة. Advertisements وقالت نسرين خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وبحسب صحيفة آخر لحظة (لازم نعمل كده يا جماعة عشان الاسعار تنزل, ما ح نموت لو ما اكلنا لحمة. عيبوا لي العدس والسخينة ديل”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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