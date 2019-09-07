باكستان ترفض السماح لطائرة رئيس الهند عبور مجالها الجوي

رفضت باكستان، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند، بالطيران في مجالها الجوي، للسفر إلى أيسلندا.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في بيان صحفي إن الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح له بذلك.
وأشارت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية إلى أن قرار إسلام آباد جاء على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين الجارين، المسلحين نوويا.
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