إيطاليا تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في تمويل الإرهاب

اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية، في وسط البلاد، بعد إصدار مذكرات توقيف بحقهم لاشتباههم في تمويل الإرهاب.

وأعلن المدعون في مدينة لاكويلا بمنطقة أبروزو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لموقع (ذا لوكال) الإيطالي - أنه "يشتبه في قيام هؤلاء الأشخاص بعمل حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة تستخدم في تمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة (الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة)".

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وأضاف المدعون أن هناك جزءًا من الأموال كان قد تم تخصيصه لأئمةٍ في إيطاليا، من بينهم رجل دين لارتباطه بإحدى الجماعات الإرهابية، مؤكدين أنه تم احتجاز ممتلكات وعقارات بقيمة تزيد على مليون يورو.

وأشار المدعون إلى أن المعتقلين من بينهم إمام مسجد بمدينة تيرامو الإيطالية، ومحاسب إيطالي استخدم الأموال التي جمعها عبر التهرب من الضرائب لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وبعض الأئمة المتطرفين في إيطاليا.