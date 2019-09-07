البرهان يعلن بدء مفاوضات السلام السودانية فى جوبا بعد غد

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه بعد غد،الاثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع "الحركات المسلحة"، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم،السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير.

وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير وحكومة جنوب السودان هما الأكثر حرصا على رعاية وإنجاح المفاوضات.

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وأوضح أن وفد السودان المفاوض سيتوجه بعد غد إلى مدينة جوبا للبدء في المفاوضات التي تشمل من جانب الحركات، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال - جناح عبدالعزيز الحلو"، مضيفا أن عملية تحقيق السلام قائمة على الشراكة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

من جانبه، أكد المبعوث الشخصي للرئيس سلفاكير أن حكومة جنوب السودان أكملت الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المفاوضات، مشددا على أن استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان.

وقال إن "شعب السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين"، معبرا عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق سلام قريبا.