وزير البترول المصري يبحث فرص التعاون مع جنوب السودان

وزير البترول المصري يبحث فرص التعاون مع جنوب السوداناتفقت وزارة البترول المصرية مع نظيرتها السودانية على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين لتعزيز التعاون البترولى خلال الفترة المقبلة، وخاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب، على أن تكون مجموعة العمل المشكلة معنية بتحديد أولويات العمل وآليات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية.

وقال بيان لوزارة البترول أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عقد جلسة مباحثات مع اوو دانيال شوانق، وزير البترول بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق الذى يزور مصر حالياً ، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك وتقديم الخبرات المصرية في قطاع البترول الى جمهورية جنوب السودان بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد طارق الملا، وزير البترول على ترحيب مصر واستعدادها الكامل لتقديم كافة الخبرات اللازمة للأشقاء في جنوب السودان للمساهمة في تنمية صناعة البترول، لافتاً الى أن التعاون البترولى سيمثل أحد الركائز المهمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

و أضاف الملا أن المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح أفاق عمل أمام شركات البترول المصرية في ظل الفرص المتاحة وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصرية للعمل في مناطق الإمتياز المنتجة للبترول بجنوب السودان وحصولها على مناطق عمل، و تقديم الخبرات المصرية في صناعة التكرير.

وأضاف بيان وزارة البترول أنه تم بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حالياً على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة ، كما تم الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصرى لاعطائها الخبرات اللازمة.

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وقال اوو دانيال شوانق، وزير بترول جنوب السودان عن تقديره لمصر التي تحرص على مساندة جنوب السودان والمساهمة في رفع معدلات التنمية واستغلال الثروات البترولية من خلال تقديم كافة الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات صناعة البترول ، مشيرا إلى أن جنوب السودان تنتج حالياً مايتراوح مابين 150-170 ألف برميل بترول يومياً وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج من خلال خطط طموحة للاستفادة من الاحتمالات المبشرة لديها ، مؤكداً أن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للإستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول.

ووجه شوانق الدعوة لوزير البترول لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعاية الرئيس سيلفا كير يومى 29 و 30 أكتوبر المقبل.

وعلى جانب آخر زار وزير بترول جنوب السودان عددا من الشركات البترولية حيث تفقد مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس.

وقال الوزير خلال الجولة أن.زيارته لهذا المصنع تمثل فرصة تاريخية لبلاده من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تعبئة اسطوانات البوتاجاز ممثلة فى شركة بتروجاس معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر فى إقامة منظومة لتعبئة البوتاجاز وتوزيعه بجنوب السودان.