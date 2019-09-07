بريطانيا تعلق على قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

قالت بريطانيا، إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة اليوم السبت، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيباً للغاية".

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن "هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وبدأت السلطات الإيرانية، خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أكد مسؤول إيراني رفيع، في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً " إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة".

تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم

وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال:" إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل". وأضاف "خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل".

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إلى ذلك، ألمح إلى أن قرار إيران بتقليص التزاماتها النووية، يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

يأتي هذا بالتزامن مع توجه المدير العام بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، إلى طهران السبت للقاء مسؤولين إيرانيين كبار، الأحد، في الثامن من سبتمبر"، وذلك مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران"، مضيفة أن هذا الأمر يشمل عملية "التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان أعلن الأربعاء أن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة في إطار خطواتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.

كما أعلن أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. وقال في خطاب متلفز، إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمراً باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.