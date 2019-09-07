البنتاجون يحث الصين على ضبط النفس بشأن احتجاجات هونج كونج

حث وزير الدفاع الأمريكي "مارك اسبير" الحكومة الصينية، اليوم السبت، على ضبط النفس بشأن الاحتجاجات في هونج كونج.

وقام إسبير بإجراء مكالمة بينما كانت الشرطة تفحص الأشخاص المسافرين إلى مطار هونغ كونغ الدولي بحثًا عن جوازات سفر وتذاكر طيران، ومنع المتظاهرين من التجمع من أجل "اختبار الإجهاد" آخر لخطوط الطرق والسكك الحديدية في المدينة التي تحكمها الصين.

وكان إسبير يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي فلورنس بارلي في باريس.

وقد أعلنت زعيم هونج كونج "كاري لام" في وقت سابق، تنازلات هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك إلغاء قانون تسليم غير مرغوب فيه بشكل كبير، ولكن الكثيرين قالوا إنهم قليلون ومتأخرون جدًا.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين، وعلى الرغم من أن هونغ كونغ لديها قضاء مستقل يعود إلى الحكم الاستعماري البريطاني.

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ولكن المظاهرات، التي بدأت في يونيو، توسعت منذ فترة طويلة إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية وتعهد الكثير من المحتجين بالقتال.

وبدأت في 28 أبريل 2019 في هونغ كونغ ومدن أخرى في جميع أنحاء العالم، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، وذلك خشية أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح للبر الرئيسي الصيني بالتدخل في النظام القانوني المستقل لهونغ كونغ المتمتعة بحكم ذاتي جزئي، مما يهدد الخصوصية القانونية للمدينة وأمنها الشخصي ويجعل الساكنة خاضعة لنظام قانوني مختلف.

جدير بالذكر أن شرارة المظاهرات بدأت منذ تطبيق التعديل في فبراير 2019 لتنفجر بعد تنظيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان أكبر عدد من المشاركين. في 9 يونيو 2019، ووفقا للجبهة كان هناك 1.03 مليون متظاهر، في حين ذكرت شرطة هونغ كونغ أن المتظاهرين كانوا 240.000 شخصا فقط. وقد ساعدت المجتمعات في شتات هونغ كونغ في حشد تجمعات ومظاهرات لدعم القضية، وبسبب الاحتجاجات تم تأجيل القراءة الثانية للقانون مؤقتًا، بعد أن كانت مقررة في 12 يونيو 2019.

