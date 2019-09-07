البابا فرنسيس من مدغشقر: يجب اعتبار إزالة الغابات تهديدًا عالميًا

ووجه فرانسيس نداءه في زيارة إلى مدغشقر، رابع أكبر جزيرة في العالم، والتي تقول معاهد البحوث ووكالات الإغاثة إنها فقدت حوالي 44٪ من غابتها على مدار الستين عامًا الماضية، مما أدى إلى تحفيز الصادرات غير القانونية من خشب الورد والأبنوس.
وركز فرانسيس على الفساد المستشري، وربطه بالفقر المدقع على حد سواء وكذلك الصيد الجائر وتصدير الموارد الطبيعية.
وتابع فرانسيس في تصريحات أمام تجمع لزعماء حكومة مدغشقر: "أن البعض يستفيدون من إزالة الغابات المفرطة"، مضيفًا: "إن تدهور هذا التنوع البيولوجي يهدد مستقبل البلد والأرض، وطننا المشترك".
وبعد حرائق ضخمة وقعت مؤخرًا في منطقة الأمازون، ورفض الرئيس البرازيلي جير بولسونارو الانتقادات الدولية بشأن سياسته لتوسيع الأراضي الزراعية، قائلًا إنها كانت قضية محلية.
وأضاف: "أن الغابات الأخيرة مهددة بحرائق الغابات والصيد الجائر والقطع غير المقيد للأراضي الحرجية القيمة.
وقال البابا فرانسيس أن التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات مهدد بالانقراض والتصدير غير القانوني.
وقال البابا في تصريحاته للرئيس أندري راجولينا ومجلس وزرائه: "إنه يجب إيجاد وظائف لفطام العاملين في الأعمال الضارة بالبيئة، حتى لا يرون أنها وسيلة البقاء الوحيدة لديهم.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك نهج إيكولوجي حقيقي أو جهود فعالة لحماية البيئة دون تحقيق عدالة اجتماعية قادرة على احترام الحق في الوجهة المشتركة لسلع الأرض، وليس فقط للأجيال الحالية، ولكن أيضًا للأجيال القادمة. "
وتسببت الحرائق الهائلة التي اندلعت مؤخرًا في منطقة الأمازون بإلحاح جديد على دعوات فرانسيس لحماية الطبيعة، والتصدي لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة - جميع الموضوعات الواردة في رسالته الدورية لعام 2015 حول حماية البيئة.
جدير بالذكر أن مدغشقر هي واحدة من أفقر دول العالم. ويقدر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة أن أكثر من 90٪ من سكانه البالغ عددهم 26 مليون يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، مع انتشار سوء التغذية المزمن بين الأطفال.
وحث فرانسيس قادة مدغشقر على "الكفاح بقوة وتصميم جميع أشكال الفساد المتوطنة والمضاربة التي تزيد من التفاوت الاجتماعي، ومواجهة حالات عدم الاستقرار والاستبعاد الكبيرة التي تخلق دائمًا ظروفًا من الفقر غير الإنساني".
وخلال الفترة الأولى التي أمضاها في السلطة، قالت إدارة راجولينا التي تعاني من ضائقة مالية، وأن الارتفاع الكبير في إزالة الغابات كان يزود الصين بخشب الورد وخشب الأبنوس على الرغم من الحظر الوطني على مثل هذه الصادرات.
وفي نهاية فترة ولاية راجولينا الأولى، تم العثور على مجموعة كبيرة غير معروفة من خشب الورد في القصر الرئاسي، وفقًا لمسودة قرار البرلمان الأوروبي في عام 2017.
ونظرًا لاستنفاد الإمدادات الآسيوية من الأخشاب الصلبة القيمة مثل خشب الورد المستخدم في صناعة الأثاث الفاخر، فقد تحول المستوردون الصينيون إلى إفريقيا، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية التي أشارت إليها مجموعة فورست تريندز غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة.
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