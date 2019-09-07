ديانا حداد تغازل المصريين بـ "جمالو"

أغنية من اللون المصري، كلامًا ولحنًا وتوزيعًا، طرحتها الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" أ، للشاعر ملاك عادل، ولحن "مدين"، ومن توزيع ومكس أحمد عبد السلام، حاملة أسلوبًا غنائيًا فيه كثير من العشق والغزل.
تعاونت ديانا حداد بأغنية "جمالو" مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعرضتها قناة روتانا على موقع "اليوتيوب"، بعمل مونتاج خاص حمل بشكل جميل كلمات الأغنية وأحدث صور لديانا، بلوك ذات ألوان مفرحة عاشقة.
كما تم طرح الأغنية بشكل حصري في الموقع الإلكتروني المتخصص لعرض الأغنيات الموسيقية Deezer حيث باتت الأغنية تحقق نسبة متابعة كبيرة من جمهور ديانا حداد في مصر والخليج والعالم العربي، وقامت بتسجيل الأغنية ما بين ستوديوهات القاهرة ودبي.
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