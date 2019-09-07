وائل كفورى يحيى حفلا غنائيًا في قبرص اليوم

يحيى المطرب وائل كفورى، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا فى قبرص، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية والأجنبية فى موسم الصيف.

يذكر أن كفورى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، أبرزها حفل غنائي يوم 14 يوليو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وطرح كفورى مؤخرا أحدث أغنياته "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.