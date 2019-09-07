نجم نابولي: نسيان هزيمة يوفنتوس أمر صعب

أكد درايس ميرتينز، نجم نابولي، أن هزيمة فريقه أمام يوفنتوس، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مؤلمة لفريق الجنوب.

وشارك ميرتينز في خسارة نابولي أمام يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت بملعب البيانكونيري الأسبوع الماضي، بمنافسات الأسبوع الثاني من الكالتشيو، بنتيجة (4-3).

وقال ميرتينز في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "يوفنتوس قام ببعض التعاقدات الكبيرة، لكن بالرغم من ذلك، تمكنا من تسجيل 3 أهداف خارج ملعبنا، لكن الهزيمة لا تزال صعبة الهضم والنسيان".

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وحول موقفه من مغادرة الفريق قال ميرتينز: "أنا في نابولي وهذا هو مستقبلي".

يشار إلى أن عقد ميرتينز مع نابولي، لا يتبقى فيه سوى أقل من 12 شهر، ومع ذلك، لم يتوصل الطرفين بعد إلى اتفاق حول تجديد العقد.