قال الدولي المغربي، نبيل درار، إنه فخور بحمل شارة قيادة أسود الأطلس، أمس الجمعة، خلال التعادل الودي أمام بوركينا فاسو (11).
وأضاف درار، في تصريحات تلفزيونية: "إنه شرف لي أن أتحمل هذه المسؤولية، رغم أني تفاجأت في الواقع بذلك، هناك لاعبون قدامى آخرون يستحقون شارة العمادة، مثل فيصل فجر ونور الدين أمرابط أو ياسين بونو".
وتابع: "المنتخب المغربي قدم مباراة جيدة رغم التعادل، وكان بإمكانه الفوز، في ظل الفرص التي ضاعت.. نحن بحاجة لبعض الوقت، هذه مجموعة جديدة، بحاجة للعمل والانسجام أكثر لتقديم الأفضل".
وواصل: "أنا متأكد أن المستوى سيتطور مع مرور المباريات، بفضل خبرة المدرب خليلوزيتش واللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل درار: تفاجأت بشارة القيادة.. والمنتخب بحاجة للوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.