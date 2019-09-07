ليفاندوفسكي: انتقالي للبايرن كانت أكبر خطوة في مسيرتي

استعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي ذكريات انضمامه لنادي بايرن ميونخ الألماني عام 2014، بعدما قرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند، لبدء مشواره مع الفريق البافاري.

وتحدث ليفاندوفسكي لقناة ناديه، قائلًا: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي".

وبسؤاله عن سر انضمامه للنادي البافاري قبل 5 سنوات، أجاب صاحب الـ31 عامًا: "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".

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واختتم: "بايرن ينافس على كافة الألقاب كل عام، حيث يلعب على الفوز بالبوندسليجا، الكأس وكذلك دوري الأبطال".

وتمكن الدولي البولندي من تسجيل 198 هدفًا خلال مشاركته مع البايرن في 247 مباراة، على مدار 6 مواسم.

يذكر أن ليفاندوفسكي وقع على عقد جديد مؤخرًا، يقضي باستمراره في أليانز أرينا حتى عام 2023.