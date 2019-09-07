فلسطينيون في غزة يشيعون جثمان صبي قتلته إسرائيل

شيع فلسطينيون اليوم السبت، جثمان صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتلته القوات الإسرائيلية أمس الجمعة، خلال احتجاجات على الحدود بين إسرائيل وغزة.
قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص الصبيين الفلسطينيين خالد الربيع (14 عاما) وعلي الأشقر (17 عاما).
وأضاف المسؤولون أن 70 آخرين أصيبوا بينهم 38 بالرصاص الحي.
وبدأت الاحتجاجات الأسبوعية منذ 18 شهرا تحت شعار "مسيرة العودة الكبرى" للدعوة لإنهاء الحصار الأمني الذي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع وللمطالبة بحق عودة الفلسطينيين لأرض أسلافهم التي فروا أو أجبروا على الفرار منها خلال قيام دولة إسرائيل في عام 1948.
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