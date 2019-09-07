إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود

أفادت البحرية الإيرانية بتوقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.
وقالت مصادر إيرانية رسمية إن "البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 لتر من الوقود المهرب"، مضيفة أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز يوم الأربعاء الماضي سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيًا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان بدعوى انتهاكها القوانين الخاصة بالصيد، واقترابها من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية.
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