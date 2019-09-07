قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى باكستان

وصل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي اليوم السبت إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لعقد اجتماعات مهمة مع قادة مدنيين وعسكريين.
وأشارت قناة (جيونيوز) الباكستانية التي أوردت النبأ إلى أن الجنرال ماكينزي التقى - في وقت سابق من العام الجاري - برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وبحثا العلاقات الأمريكية-الباكستانية ومحادثات السلام الأفغانية وأمورا أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الجنرال ماكينزي تولى منصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في شهر مايو الماضي خلفا للجنرال جوزيف فوتيل.
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