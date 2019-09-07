حزب الأمة يرحب بوحدة الحركات المسلحة

رحب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، بالوحدة الاندماجية بين الحركات المسلحة في "الجبهة الثورية"، في اطار رؤية سياسية وتنظيمية واحدة.
واعتبر الحزب في بيان اليوم "السبت" التصريحات الصادر من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- عبد العزيز ادم الحلو المؤيدة لتشكيل السلطة الانتقالية في البلاد، تعضد مسار عملية السلام خلال الستة ٲشهر الأولي من الفترة الانتقالية.
وأضاف أن تصريحات "الحلو" ستدفع بالإسراع في لتفاوض، لإستكمال أهداف ووحدة قوى الثورة، وتحقيق السلام، والتحول الديمقراطي الكامل.
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